Operativo para dispersar a un grupo de jóvenes ciclistas que generaban riesgo en el tránsito en Crucero General Belgrano

​El operativo se centró en neutralizar el riesgo latente que representaba la convivencia de los menores con la intensa circulación de camiones de gran porte que operan en la zona portuaria, a lo que se sumó el flujo constante de vehículos particulares que ingresan y salen del casco urbano. Ante la posibilidad de un siniestro, el personal municipal procedió a interceptar al grupo y desviar su marcha hacia calles laterales, alejándolos del corredor principal de transporte pesado.

​Desde el organismo de control recordaron que la intervención no fue casual, ya que en los últimos años se registraron en ese sector numerosos accidentes con consecuencias graves. Las autoridades destacaron que la combinación del tránsito logístico con maniobras imprudentes en bicicletas constituye un escenario de extrema vulnerabilidad, por lo que instaron a la población a respetar las arterias habilitadas para la circulación recreativa.

Agentes de la Dirección de Tránsito local intervinieron durante la tarde de este lunes en la avenida Crucero General Belgrano tras recibir alertas vecinales sobre un grupo de entre quince y veinte jóvenes y niños que circulaban en bicicleta realizando maniobras peligrosas. La situación generó una inmediata preocupación debido a que el despliegue de los ciclistas coincidió con un horario de alta densidad vehicular en una zona considerada neurálgica para la seguridad vial de la ciudad.