El Puerto de San Pedro consolida su ritmo operativo con el arribo de una nueva embarcación de gran porte destinada a la exportación de granos. Se trata del buque Federal Mayumi, cuya llegada a la terminal local está prevista para la mañana de este martes 27 de enero, con el objetivo de completar una carga de oleaginosas con destino a Estados Unidos. La embarcación, que navega bajo la bandera de Islas Marshall y cuenta con una eslora de 200 metros, procede de la terminal bonaerense de Campana. Según el cronograma de operaciones previsto, el navío atracará en el muelle del Elevador, punto estratégico para la carga de cereales en la zona portuaria sampedrina. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades portuarias, el Federal Mayumi tiene programada la carga de aproximadamente 13.965 toneladas de productos agrícolas, incluyendo 9.765 toneladas de soja y 4.200 de girasol. Se espera que las tareas de carga se inicien de inmediato tras el amarre y la cor...
Operativo para dispersar a un grupo de jóvenes ciclistas que generaban riesgo en el tránsito en Crucero General Belgrano
El operativo se centró en neutralizar el riesgo latente que representaba la convivencia de los menores con la intensa circulación de camiones de gran porte que operan en la zona portuaria, a lo que se sumó el flujo constante de vehículos particulares que ingresan y salen del casco urbano. Ante la posibilidad de un siniestro, el personal municipal procedió a interceptar al grupo y desviar su marcha hacia calles laterales, alejándolos del corredor principal de transporte pesado.
Desde el organismo de control recordaron que la intervención no fue casual, ya que en los últimos años se registraron en ese sector numerosos accidentes con consecuencias graves. Las autoridades destacaron que la combinación del tránsito logístico con maniobras imprudentes en bicicletas constituye un escenario de extrema vulnerabilidad, por lo que instaron a la población a respetar las arterias habilitadas para la circulación recreativa.
