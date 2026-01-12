Operativo de Sol a Sol: detuvieron a un joven tras robar una moto



Un joven de 21 años fue aprehendido luego de intentar sustraer una motocicleta. El procedimiento fue realizado por personal afectado al “Operativo de Sol a Sol 2025-26”,. Un joven de 21 años fue aprehendido luego de intentar sustraer una motocicleta. El procedimiento fue realizado por personal afectado al,.

El hecho se inició cuando efectivos que se encontraban en la intersección de las calles Mitre y Oliveira César fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de un hombre con indumentaria deportiva a rayas, quien trasladaba una motocicleta a pie por la calle Pellegrini en dirección a la zona costanera.

Al advertir la presencia del personal policial que acudía tras el alerta, el sujeto abandonó el rodado —una motocicleta Zanella de 90 cc, propiedad de una mujer de 30 años— a escasos metros del lugar y emprendió la huida a pie.

Sin embargo, tras una rápida comunicación por red radial, el sospechoso fue interceptado y capturado en el cruce de las calles Facundo Quiroga e Ituzaingó. El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la fiscalía local en turno, que dispuso las actuaciones legales correspondientes bajo la carátula de tentativa de hurto o robo, según determine la instrucción.