Operativo conjunto para asistir a un joven en situación de calle y con problemas de salud mental

Un operativo coordinado por diversas áreas municipales permitió este domingo la asistencia y contención de un joven de 21 años en situación de vulnerabilidad. El hecho se desencadenó luego de que vecinos del Barrio Futuro dieran a conocer, a través de redes sociales, que se encontraba durmiendo en la plaza del barrio durante las primeras horas de la mañana.

Ante el conocimiento público de la situación, la titular de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad, Laura Monfasani, se dirigió al domicilio del joven para entrevistarse con su grupo familiar y relevar los pormenores del caso. En paralelo, la Dirección de Salud Mental y la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, con el apoyo de la Estación de Policía Comunal y la Comisaría de la Mujer y la Familia, iniciaron una búsqueda activa hasta dar con el paradero del paciente.

Una vez localizado, el joven fue trasladado inicialmente al refugio para personas en situación de calle. Sin embargo, tras una evaluación realizada por profesionales médicos, se determinó su internación en el hospital local para recibir el tratamiento clínico y la contención necesaria acorde a su estado de salud mental.

Llamado a la población

Desde el municipio subrayaron que la comunicación por las vías institucionales es fundamental para la actuación efectiva de los equipos interdisciplinarios, la coordinación con otras áreas e incluso la intervención de la justicia. En este sentido, instaron a los ciudadanos a informar de inmediato ante hechos de naturaleza similar a través de los números de contacto oficiales.