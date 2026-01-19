Se desprendió la batea de un camión y volcó su carga sobre la Ruta 191 a la altura de Villa Sarita

Foto gentileza Néstor Sánchez Un camión que circulaba por la Ruta Provincial 191 protagonizó esta tarde un accidente a la altura del paraje Villa Sarita , luego de que se desprendiera la batea de carga y volcara sobre la calzada, provocando complicaciones en el flujo vehicular. El hecho ocurrió cuando el transporte de carga pesada, que había partido desde San Pedro en dirección a Arrecifes , sufrió un desperfecto. Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar por las autoridades, se produjo el corte de los tornillos de sujeción de la batea, lo que ocasionó que el acoplado se desprendiera por completo del chasis.

Lo que ofrece Xtreme Life en chalecos de seguridad y alta visibilidad


Cuando se trata de seguridad y visibilidad en entornos laborales, operativos o de riesgo, la elección de la indumentaria adecuada no es un detalle menor. En especial, el uso de chalecos reflectivos se vuelve fundamental para garantizar que quienes trabajan en condiciones de baja luz o zonas de tránsito puedan ser identificados fácilmente.

En este contexto, Xtreme Life se posiciona como una de las marcas especializadas en equipamiento táctico, policial y de seguridad en Argentina. Su línea de chalecos de alta visibilidad está diseñada para responder a las exigencias de profesionales que necesitan protegerse sin perder movilidad ni funcionalidad.

Características clave de los chalecos reflectivos

Un buen chaleco reflectivo debe cumplir con requisitos técnicos que garanticen la visibilidad y la resistencia en condiciones exigentes. Entre las características más valoradas se destacan:

       Bandas reflectivas de gran visibilidad, incluso a distancia

       Materiales livianos, transpirables y resistentes al desgaste

       Colores de alto contraste como amarillo fluorescente o naranja

       Cierres seguros y tiras ajustables

       Posibilidad de portar elementos como credenciales o herramientas

Estas prendas no solo están pensadas para ser vistas, sino para ser utilizadas durante extensas jornadas sin incomodidad.

Los chalecos de Xtreme Life: funcionalidad y durabilidad

La propuesta de la empresa en esta categoría incluye varios modelos de chalecos que combinan diseño, practicidad y estándares de seguridad. Pensados para diferentes perfiles de usuarios, sus chalecos de seguridad son utilizados por:

       Personal de seguridad vial y tránsito

       Equipos de logística, transporte y mantenimiento

       Trabajadores de obras públicas y operativos nocturnos

       Miembros de fuerzas de seguridad y emergencias

       Civiles que realizan actividades outdoor en zonas de riesgo

Además de chalecos reflectivos clásicos, también ofrece versiones tácticas con bolsillos múltiples, soporte para insignias o elementos MOLLE, ideales para tareas que combinan visibilidad y equipamiento.

Variedad y disponibilidad en argentina

Dentro del sitio www.xtremeshop.com.ar, los usuarios pueden encontrar modelos con diferentes configuraciones, talles y niveles de cobertura. La empresa también comercializa indumentaria complementaria como:

       Camisas y pantalones tácticos

       Borcegos de seguridad

       Chalecos portaelementos y porta placas

       Guantes y accesorios operativos

Esto permite armar un kit completo de protección personal con productos pensados para durar y adaptarse a distintas funciones.

Por qué invertir en visibilidad

El uso de indumentaria reflectiva no solo es una exigencia normativa en muchos rubros, sino una decisión que puede salvar vidas. La visibilidad es el primer paso para evitar accidentes, garantizar la identificación del personal y mejorar la coordinación en escenarios de riesgo.

Contar con un chaleco reflectivo de calidad profesional marca una diferencia real en la seguridad cotidiana. Y cuando esa calidad está respaldada por marcas líderes, con experiencia en equipamiento táctico y urbano, la elección se vuelve aún más confiable.

En definitiva, invertir en visibilidad es invertir en protección, y hacerlo con productos especializados garantiza que cada jornada comience con el respaldo adecuado.