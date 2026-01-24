La UTOI aprehendió a un hombre que circulaba en una moto robada

Un hombre de 27 años fue aprehendido anoche en la intersección de las callestras ser interceptado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) mientras circulaba en una motocicleta robada. El procedimiento se dio en el marco de los operativos de saturación que la fuerza especial realiza en la ciudad para reforzar la seguridad preventiva.

Durante el control de rutina, los efectivos constataron que el rodado en el que se desplazaba el sujeto poseía un pedido de secuestro activo desde enero del año pasado. Según los registros informáticos, la motocicleta había sido denunciada oportunamente bajo la carátula de hurto automotor.

Ante el hallazgo, el conductor fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde fue notificado de su imputación por el delito de Encubrimiento. El aprehendido quedó a disposición de la justicia, que intervendrá en las próximas horas para determinar su situación procesal.