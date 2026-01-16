Un detenido y múltiples allanamientos tras el asesinato de un joven en un presunto ajuste de cuentas

  Un joven de 25 años fue aprehendido en las últimas horas tras una serie de allanamientos de urgencia vinculados al asesinato de Agustín Pereyra , ocurrido ayer en medio de un enfrentamiento armado. El operativo fue encabezado por personal de la Sub DDI y la Estación de Policía Comunal (EPC) local. A partir de las directivas impartidas por el Juzgado de Garantías en turno, las fuerzas de seguridad ejecutaron tres diligencias simultáneas. El primer objetivo, una vivienda en la calle Manuel Iglesias al 1000 , arrojó resultado negativo. Sin embargo, en el segundo procedimiento, ubicado en la misma calle al 800 , se logró el secuestro de elementos de interés para la causa.

La tarifa de la VTV bonaerense aumenta un 21,8 por ciento y el costo básico se ubica en 97 mil pesos

 


El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento del 21,8% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzó a regir desde este viernes. De esta manera, el valor básico para los vehículos livianos de hasta 2.500 kilos se fijó en $97.057,65, según lo dispuesto en la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva la firma de la cartera de Transporte bonaerense, actualiza el valor que hasta ayer se ubicaba en $79.640,87. Este monto de referencia es el que se utiliza para el cálculo proporcional del resto de las categorías del cuadro tarifario.

Los motivos del ajuste

Desde el área conducida por Jorge D'Onofrio explicaron que el ajuste responde al esquema de costos previsto en el pliego de concesión. De acuerdo a la normativa vigente, la tarifa básica del servicio debe equivaler al 7% del salario básico de un operario categoría 1, según el convenio colectivo de trabajo entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA.

Este es el primer incremento del año 2026, luego de que en julio pasado se registrara una suba del 25,5%. En la comparación interanual, el costo del control para un automóvil particular experimentó un ascenso marcado, considerando que hace un año el valor era de $53.819,26.

El nuevo cuadro tarifario

Con la entrada en vigencia de la resolución, los valores por categoría quedaron conformados de la siguiente manera:

  • Motos: $38.801,03.

  • Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65.

  • Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64.

  • Remolques y acoplados livianos: $58.201,54.

  • Remolques y acoplados pesados: $87.302,33.

Obligatoriedad y servicios digitales

La VTV continúa siendo un requisito indispensable para circular por las rutas y calles de la provincia en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.

En paralelo al ajuste de precios, el Ministerio recordó que se encuentra operativa la nueva plataforma web (https://vtv.gba.gob.ar/), la cual permite a los usuarios gestionar turnos de manera más ágil, acceder al historial de verificaciones y consultar fechas de vencimiento desde un perfil personalizado. El sitio también incluye herramientas para realizar denuncias anónimas, con el objetivo de prevenir estafas y gestorías ilegales vinculadas al trámite.