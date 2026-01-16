La tarifa de la VTV bonaerense aumenta un 21,8 por ciento y el costo básico se ubica en 97 mil pesos

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento del, que comenzó a regir desde este viernes. De esta manera, el valor básico para los vehículos livianos de hasta 2.500 kilos se fijó en, según lo dispuesto en la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva la firma de la cartera de Transporte bonaerense, actualiza el valor que hasta ayer se ubicaba en $79.640,87. Este monto de referencia es el que se utiliza para el cálculo proporcional del resto de las categorías del cuadro tarifario.

Los motivos del ajuste

Desde el área conducida por Jorge D'Onofrio explicaron que el ajuste responde al esquema de costos previsto en el pliego de concesión. De acuerdo a la normativa vigente, la tarifa básica del servicio debe equivaler al 7% del salario básico de un operario categoría 1, según el convenio colectivo de trabajo entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA.

Este es el primer incremento del año 2026, luego de que en julio pasado se registrara una suba del 25,5%. En la comparación interanual, el costo del control para un automóvil particular experimentó un ascenso marcado, considerando que hace un año el valor era de $53.819,26.

El nuevo cuadro tarifario

Con la entrada en vigencia de la resolución, los valores por categoría quedaron conformados de la siguiente manera:

Motos: $38.801,03.

Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65.

Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64.

Remolques y acoplados livianos: $58.201,54.

Remolques y acoplados pesados: $87.302,33.

Obligatoriedad y servicios digitales

La VTV continúa siendo un requisito indispensable para circular por las rutas y calles de la provincia en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.