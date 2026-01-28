Kicillof confirmó el inicio de la inversión que duplicará la oferta energética, viviendas y obras públicas

​Durante el encuentro desarrollado en el Hotel Azahar, el mandatario bonaerense confirmó que en los próximos meses se iniciarán los trabajos definitivos para la puesta en marcha de la Estación Transformadora San Pedro Industrial. Se trata de una obra clave para la región que permitirá duplicar la oferta energética actual, brindando el soporte necesario para el crecimiento del sector productivo y la radicación de nuevos proyectos industriales en la zona.

​Kicillof arribó a la ciudad tras una intensa jornada de trabajo que incluyó la supervisión de avances en materia de hábitat y conectividad vial.

En ese marco, el Gobernador recorrió el barrio Güemes, donde la provincia ultima detalles para la entrega de 55 nuevas unidades habitacionales. Al respecto, el mandatario destacó que estas viviendas van a poner en valor el esfuerzo que hacen todos los días los vecinos y vecinas que esperaban tener garantizado este derecho que les corresponde.

​En materia de infraestructura de transporte, el titular del Ejecutivo provincial inspeccionó los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Provincial Nº 1001. Según explicó el propio Kicillof, la obra se encuentra próxima a ser inaugurada y representa un avance fundamental para la integración y el desarrollo de la actividad productiva, ya que los transportistas y productores contarán con una vía totalmente renovada para el traslado de mercaderías hacia la zona portuaria.

​La agenda del Gobernador también incluyó un balance de su reciente paso por el municipio de Salto. Kicillof resaltó que con las nuevas obras finalizadas en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de dicha localidad, la provincia logró cerrar el tercer basural a cielo abierto de su gestión. Para el mandatario, este logro es el resultado de una decisión política en materia ambiental sostenida desde el primer día, la cual contrapuso a la postura de un Gobierno nacional que, según sus palabras, pone en peligro el patrimonio natural y favorece a quienes pretenden apropiarse de los recursos estratégicos.

​Asimismo, recordó la importancia estratégica de la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 31, en el tramo que une Salto con Rojas, como un ejemplo de acompañamiento al sector agroindustrial bonaerense para facilitar la salida de la producción hacia la provincia de Santa Fe. Al cierre de su intervención, Kicillof fue categórico al defender la continuidad de la inversión en obra pública, señalando que mientras el presidente Javier Milei busca frenar este tipo de proyectos, en la provincia de Buenos Aires se mantiene la firme voluntad de seguir ejecutando las obras que transforman la realidad de los distritos.

