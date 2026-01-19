Julieta Magalí Roig asumió como nueva titular de la Prefectura San Pedro

En una ceremonia marcada por el sentido de pertenencia y el reconocimiento a la gestión saliente, la prefecto Julieta Magalí Roig asumió hoy como nueva jefa de la Prefectura Naval San Pedro, en reemplazo de la prefecto Yanina Barrufaldi. El acto, realizado en la sede de la Agrupación Mallorca, contó con la participación de autoridades municipales, institucionales y representantes de la comunidad civil.

La nueva titular de la fuerza, quien se crió en la ciudad, destacó el valor emocional de este nuevo destino. "Estoy muy orgullosa de que me toque este lugar como jefa; conozco a la comunidad y tengo parte de mi familia acá", expresó Roig. La oficial jefe, que proviene de prestar servicios en capitanías de Guardacostas en ambientes marítimos, enfrentará su primera jefatura en tierra con un fuerte enfoque en la seguridad náutica.

"Queremos trabajar en la prevención a nivel náutico deportivo, en la navegación y en la pesca artesanal. Nuestra idea es que todos sepan que trabajamos para que la navegación sea segura. Que la gente disfrute del ambiente acuático con los cuidados necesarios, tal como uno se prepara adecuadamente antes de salir a la ruta", señaló la flamante jefa, quien además subrayó que mantendrá una política de "puertas abiertas" para atender las necesidades de los vecinos y usuarios del río.

Por su parte, la jefa saliente, Yanina Barrufaldi, realizó un balance positivo de sus dos años de gestión, resaltando el trabajo en equipo y el vínculo generado con la localidad. Barrufaldi, especialista en el área de inteligencia de la institución, dejará la ciudad para integrarse a la división de Investigaciones de Delitos Económicos en la ciudad de Buenos Aires.

"Fue una etapa productiva donde se pudo hacer mucho. Retomo al departamento que me corresponde por mi especialidad técnica", explicó Barrufaldi, quien se mostró visiblemente emocionada al recordar el apoyo de su familia durante su mandato. Pese a su nuevo destino laboral, la prefecto manifestó su intención de radicar su domicilio de forma permanente en San Pedro: "Es un lugar muy lindo, ya pertenezco a este lugar también. Me llevo lo mejor de la gente y los vínculos que se generaron".

Con este recambio, la Prefectura Naval Argentina reafirma su política de rotación de mandos, manteniendo en San Pedro una línea de continuidad en la cooperación con las fuerzas vivas locales y la vigilancia de la zona portuaria y el Delta.