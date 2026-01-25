Joven aprehendido tras una persecución policial al intentar evadir un control de rutina

​El hecho se inició en la intersección de las calles 3 de Febrero y Socorro, donde los efectivos intentaron identificar al conductor en el marco de un operativo de control rutinario. Ante la indicación de los uniformados, el sujeto emprendió una veloz huida, lo que dio inicio a un seguimiento policial que se extendió por varias cuadras.

​La persecución finalizó en la esquina de 3 de Febrero y P. Santana, donde el personal de la dependencia local logró interceptar y reducir al sospechoso. Tras el procedimiento, se procedió al secuestro del rodado, el cual fue entregado al Juzgado de Faltas municipal tras constatarse que el joven carecía de la documentación habilitante obligatoria para circular.

​En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de "Desobediencia". Una vez finalizados los recaudos legales correspondientes, el masculino recuperó la libertad y se retiró de la sede policial.

Un joven de 21 años fue aprehendido ayer por la tarde luego de desobedecer las órdenes del personal policial e intentar darse a la fuga a bordo de su motocicleta de 110 centímetros cúbicos.