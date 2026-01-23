Jornada de salud integral en plaza Belgrano

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Secretaría de Salud y en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, desarrolla este viernes una Jornada de Salud Integral en la Plaza Belgrano, con el objetivo de descentralizar la atención médica y facilitar el acceso a controles preventivos para la comunidad local.
El operativo sanitario se lleva a cabo entre las 9:00 y las 12:00 horas, donde equipos profesionales brindan atención gratuita y espontánea. Durante el transcurso de la mañana, los vecinos y vecinas que se acercan al espacio público pueden acceder a diversos servicios médicos esenciales, entre los que se destacan el control de signos vitales, testeos de glucemia y la aplicación de dosis de vacunación de calendario.
Desde la cartera sanitaria bonaerense y la administración municipal resaltan la importancia de estas acciones territoriales para fortalecer la prevención primaria. En este sentido, instan a la población a concurrir a la plaza para actualizar sus esquemas de inmunización y realizar chequeos básicos de salud de forma rápida y gratuita.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones