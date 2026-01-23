Jornada de salud integral en plaza Belgrano

La Secretaría de Salud y en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,en la Plaza Belgrano, con el objetivo de descentralizar la atención médica y facilitar el acceso a controles preventivos para la comunidad local.

El operativo sanitario se lleva a cabo entre las 9:00 y las 12:00 horas, donde equipos profesionales brindan atención gratuita y espontánea. Durante el transcurso de la mañana, los vecinos y vecinas que se acercan al espacio público pueden acceder a diversos servicios médicos esenciales, entre los que se destacan el control de signos vitales, testeos de glucemia y la aplicación de dosis de vacunación de calendario.

Desde la cartera sanitaria bonaerense y la administración municipal resaltan la importancia de estas acciones territoriales para fortalecer la prevención primaria. En este sentido, instan a la población a concurrir a la plaza para actualizar sus esquemas de inmunización y realizar chequeos básicos de salud de forma rápida y gratuita.