Investigan la muerte de un hombre mientras realizaba actividad deportiva

Un hombre falleció esta tarde tras descompensarse mientras practicaba actividad física en la zona de Lucio Mansilla al 7000, informaron fuentes policiales y sanitarias.

El hecho ocurrió pasadas las 15.00 en las inmediaciones del Apart Club, cuando el hombre, cuya identidad no fue difundida, se encontraba corriendo por la banquina de la ruta. En principio, carecía de documentación al momento del suceso.

Según el testimonio de vecinos que presenciaron la escena, el deportista se descompensó repentinamente y cayó sobre la cinta asfáltica. Ante la situación, se dio aviso inmediato al servicio de emergencias SAME 107.

Fuentes médicas confirmaron que, al arribar la ambulancia al lugar, el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho para el levantamiento de rastros y el posterior traslado del cuerpo a la morgue judicial.