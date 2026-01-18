Investigan el incendio de una motocicleta en la vía pública

Una motocicleta fue consumida por las llamas esta madrugada en la intersección de las calles, en un hecho que es materia de investigación por parte de la fiscalía local.

El incidente se registró en las primeras horas este domingo, cuando personal policial de la Estación de Policía Comunal se constituyó en el lugar tras recibir un alerta a través del sistema de emergencias 911. Al arribar, los efectivos constataron el incendio del rodado que se encontraba abandonado en plena vía pública.

Para controlar el siniestro fue necesaria la intervención de una unidad de los Bomberos Voluntarios, quienes sofocaron el foco ígneo rápidamente, evitando que las llamas afectaran a viviendas o vehículos linderos.

Una vez finalizadas las tareas de enfriamiento, la motocicleta —una Gilera Smash de 110 cc de color oscuro y sin placa de dominio colocada— fue trasladada a la dependencia policial para su peritaje. Según informaron fuentes oficiales, al realizar el cruce de datos de motor y cuadro en el sistema informático policial, los mismos arrojaron resultados negativos, por lo que el rodado no presentaba pedido de secuestro activo hasta el momento.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso, caratulando las actuaciones de rigor para establecer el origen del fuego y la procedencia del vehículo.