Intentó robar una vivienda y descubrieron que venía de herir gravemente a otro vecino de un piedrazo

Un hombre de 30 años permanece detenido tras una jornada de violencia que incluyó un intento de robo en una vivienda y una agresión previa en la que dejó a un vecino gravemente herido tras atacarlo por la espalda, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

La detención fue concretada ayer por la tarde por personal de la Comisaría de San Pedro en la calle Balcarce al 1100. Allí, el sospechoso fue sorprendido cuando intentaba ingresar a la casa de una mujer de 64 años, luego de haber violentado las aberturas de la propiedad. Por este hecho, la UFI N° 11 lo imputó por el delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa.

Sin embargo, la situación del aprehendido se complicó al sumarse una segunda causa por lesiones graves. Según lograron establecer los investigadores mediante testimonios, el hombre habría protagonizado poco antes una discusión con un vecino, a quien atacó por la espalda arrojándole una piedra de grandes dimensiones, provocándole heridas de consideración.

Debido a este doble frente judicial, la fiscalía interviniente dispuso que el imputado continúe alojado en la dependencia policial. En las próximas horas será trasladado a sede judicial, donde se determinará su situación procesal ante la acumulación de ambos delitos.