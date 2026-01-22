Intensa jornada para los Bomberos Voluntarios por múltiples incendios de pastizales

Foto de archivo

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro afrontó este miércoles una jornada de intensa actividad debido a la proliferación de incendios de pastos y arboladas en distintos puntos estratégicos del distrito. El despliegue de emergencia comenzó pasado el mediodía y se extendió hasta las últimas horas de la noche, requiriendo el apoyo constante de diversas unidades y destacamentos.

Focos en simultáneo y despliegue sobre Ruta 9

La actividad se inició a las 12:36 con la salida de la unidad 27 hacia el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 9 para sofocar un incendio en la banquina. Debido a la magnitud del siniestro, el móvil 40 se desplazó minutos después en apoyo de la primera dotación. Casi en simultáneo, se registró otro foco en las inmediaciones de "La Campiña", en la localidad de Río Tala, donde trabajaron las unidades 37 y 38.

La seguidilla de incidentes continuó antes de las 13:00 con el desplazamiento de la unidad 39 hacia el sector del Puente de la Buena Moza, donde también se reportó un incendio de pastizales.

Intervenciones en Gobernador Castro y zonas rurales

Durante la tarde, el foco del conflicto se trasladó a la zona del cementerio, donde el Destacamento de Gobernador Castro debió intervenir ante un incendio que afectó tanto pastos como árboles. En este operativo participaron inicialmente las unidades 27 y 41, recibiendo luego el refuerzo de los móviles 42 y 40. La situación en esta zona requirió una nueva intervención pasadas las 21:00, con el despliegue de las unidades 32 y 30 para controlar las llamas en la arboleda.

Hacia el final de la tarde, a las 19:41, se activó otra emergencia por un incendio de pastos y cortina de árboles en el camino a La Celina, donde trabajó la unidad 15.

Las autoridades locales reiteran el pedido de precaución a la comunidad ante las condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego, evitando cualquier tipo de quema de residuos o pastizales que pueda desencadenar estos operativos de emergencia.