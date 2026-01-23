Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

El Hospital Privado SADIV pondrá en funcionamiento en los primeros días de febrero un nuevo, un servicio de alta complejidad que hasta el momento no contaba con antecedentes en la región.

La doctora María Vargas, responsable del proyecto, destacó que esta incorporación tecnológica representa un salto cualitativo para la zona, ya que anteriormente los pacientes debían trasladarse a las ciudades de Rosario o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a este tipo de estudios específicos.

Diagnóstico de precisión y nuevas tecnologías

A diferencia de la espirometría convencional —que mide la capacidad de aire que una persona puede soplar—, el nuevo equipamiento permite obtener mediciones mucho más exhaustivas sobre la salud respiratoria:

Medición de volúmenes: Determina con exactitud la capacidad de reserva inspiratoria, expiratoria y el tamaño real de los pulmones.

Difusión de gases: Analiza la velocidad con la que los gases atraviesan la membrana pulmonar, un indicador clave para detectar patologías de forma temprana.

El estudio se realiza de manera rápida y sin dolor para el paciente, manteniendo un procedimiento similar al de un espirómetro pero con resultados superiores.

Aplicaciones clínicas y preventivas

El laboratorio está diseñado para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y severas como asma o EPOC. Asimismo, la profesional subrayó su importancia en el ámbito preoperatorio, especialmente para personas que deban someterse a cirugías de tórax, abdomen superior o intervenciones cardiovasculares complejas —como las que ya se realizan en San Pedro—, permitiendo predecir y evitar posibles complicaciones postquirúrgicas.