Hantavirus: Arrecifes confirmó su primera muerte en medio de un brote regional que ya suma cinco víctimas en el último mes

La Municipalidad de Arrecifes confirmó anoche el primer fallecimiento por hantavirus en el distrito, elevando a cinco la cifra de víctimas fatales registradas en la región durante el último mes. El deceso corresponde a una mujer de 35 años, residente en la zona rural, quien falleció apenas pocas horas después de que se confirmara el diagnóstico positivo este martes por la tarde.

El caso ha generado una profunda conmoción en la comunidad local y ha puesto en alerta máxima a las autoridades sanitarias bonaerenses. Con este fallecimiento, la provincia suma una nueva pérdida a una seguidilla de muertes ocurridas desde diciembre: un hombre de 59 años en Chacabuco, un joven de 14 años en San Andrés de Giles, un hombre de 33 años en Mar del Plata y una niña de 10 años en General Belgrano.

Situación epidemiológica y alerta nacional

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran atravesando un brote de hantavirus que se extiende desde julio de 2025. Hasta la primera semana de enero de 2026, se contabilizaron 58 contagios totales en el país, de los cuales el 57% se concentra en la región centro.

La situación en territorio bonaerense es particularmente preocupante para las autoridades, dado que los 35 pacientes afectados hasta la fecha representan el doble de los casos registrados en 2024. De ese total, 12 personas perdieron la vida, marcando una tasa de letalidad del 34% para esta enfermedad transmitida por roedores.

Recomendaciones y prevención

Ante la alta letalidad de la enfermedad, la Municipalidad de Arrecifes instó a la población a extremar las medidas de higiene, especialmente en ámbitos rurales. Las autoridades recordaron la importancia de consultar de manera inmediata a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles como:

Fiebre y cefalea .

Dolores musculares intensos .

Dificultad respiratoria.

El municipio subrayó que la detección temprana es fundamental para el manejo de una patología que, como quedó evidenciado en el reciente caso local, presenta una evolución extremadamente rápida una vez manifestados los síntomas críticos.