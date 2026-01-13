Hallan una motocicleta abandonada en la vía pública





Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) procedió ayer al hallazgo y secuestro de una motocicleta que se encontraba abandonada en la vía pública, informaron hoy fuentes de las fuerzas de seguridad locales.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Lucio Mansilla al 4800, cuando los efectivos policiales, en el marco de sus recorridas preventivas, detectaron el vehículo tipo 110 cc estacionado sin ocupantes ni personas que acreditaran su propiedad en las inmediaciones.

Tras realizar las verificaciones de rigor y constatar que el rodado permanecía en el lugar sin justificación aparente, se procedió a su traslado a la dependencia policial para iniciar las investigaciones sobre su procedencia.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer si el vehículo posee pedido de secuestro activo por algún hecho delictivo previo.