Gobernador Castro: Capturan al autor de un robo tras seguimiento por cámaras de seguridad

La policía bonaerense logró la captura de un joven de 24 años que se encontraba prófugo, imputado por un hecho de hurto cometido recientemente en esta localidad. La aprehensión fue el resultado de una investigación liderada por el Destacamento de Gobernador Castro, que incluyó el relevamiento de material fílmico para identificar al sospechoso.

A partir de las pruebas obtenidas mediante el análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, el Juzgado de Garantías de San Nicolás dictó la orden de detención que se hizo efectiva ayer por la tarde. El sospechoso fue interceptado por los efectivos mientras caminaba por la calle San Martín, en el tramo comprendido entre Raffo y Juan Castro.

Al momento de su captura, el personal policial incautó elementos de interés para la causa, entre ellos una gorra visera que el acusado habría vestido durante el ilícito y una suma de dinero en efectivo. Asimismo, se halló entre sus pertenencias un envoltorio con 4,3 gramos de marihuana, el cual fue secuestrado por infracción a la Ley 23.737.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado en el sector de calabozos. Según lo dispuesto por la fiscalía en turno, permanecerá allí hasta ser remitido a sede judicial para su correspondiente declaración indagatoria.