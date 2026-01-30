Germán López y Martín Baraybar analizaron la agenda local y el fortalecimiento institucional

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) local,, mantuvo una reunión de carácter institucional con el titular del Honorable Concejo Deliberante,, con el objetivo de analizar el escenario político y social del distrito. Durante el encuentro, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de articular políticas que impulsen el desarrollo local frente a los desafíos actuales de la comunidad.

La charla permitió un intercambio de visiones sobre la realidad económica e institucional de San Pedro. En ese sentido, los referentes subrayaron la importancia de generar consensos entre los distintos espacios políticos para construir respuestas concretas que atiendan las demandas de la ciudadanía en un marco de diálogo y responsabilidad democrática.

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la puesta en valor de la Escuela de Dirigentes de la UCR. López presentó esta iniciativa como una herramienta estratégica destinada a la formación política y la capacitación permanente, buscando fortalecer nuevos liderazgos que se comprometan con la gestión pública y la vida institucional de la ciudad.

Desde la conducción del radicalismo sampedrino resaltaron que este acercamiento forma parte de un compromiso por protagonizar una agenda común basada en la participación. Reafirmaron, además, la vocación del partido de contribuir activamente al crecimiento del distrito, promoviendo una política de puertas abiertas y cercana a los vecinos.