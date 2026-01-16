"Festival Sentidos del Río" combinará cultura, gastronomía y el reclamo de los pescadores artesanales

San Pedro será el escenario este domingo de la primera edición del, un evento que busca amalgamar la identidad cultural ribereña con la música en vivo y la producción local. El encuentro, que promete ser un punto de reunión para la comunidad y el turismo, se llevará a cabo a partir de lasen el local de calle

La jornada contará con una amplia feria gastronómica y la participación de productores de la zona, quienes expondrán sus trabajos junto a diversos artistas de la zona. Sin embargo, la propuesta trasciende lo recreativo, ya que el festival funcionará como una plataforma de visibilización para la crítica situación que atraviesan los pescadores artesanales de la región.

En el marco de las actividades previstas, se difundirá el reclamo histórico de este sector, que exige de manera urgente una legislación que les permita regularizar su situación laboral y que sean reconocidos sus derechos fundamentales como trabajadores del río. Los pescadores locales denuncian que la falta de un marco normativo específico les impide acceder a protecciones básicas y garantías legales, por lo que aprovecharán este espacio cultural para concientizar a los asistentes sobre la necesidad de una ley que formalice y proteja su actividad.