"Festival Sentidos del Río" combinará cultura, gastronomía y el reclamo de los pescadores artesanales

El Secretario de Seguridad advirtió sobre una "espiral de violencia" y apuntó a las demoras judiciales
El Secretario de Seguridad advirtió sobre una "espiral de violencia" y apuntó a las demoras judiciales
El Secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez , analizó hoy en La Radio 92.3 el trasfondo del asesinato de Agustín Pereyra y advirtió sobre la gravedad de las disputas territoriales en la zona. El funcionario destacó el rol clave del centro de monitoreo para identificar a los involucrados, aunque cuestionó con dureza los tiempos de la Justicia y la falta de órdenes de allanamiento en causas vinculadas al narcotráfico. "Es una disputa por territorio que viene desde hace tiempo. Son dos familias que se matan entre ellos en la calle, y el problema es que en algún momento va a terminar afectando a un tercero", señaló Álvarez, quien definió el conflicto como una "venganza de doble filo" que vincula el crimen de Pereyra con el asesinato de Lautaro Carlevaris , ocurrido el año pasado. El rol del monitoreo y la mecánica del crimen El funcionario calificó como "encomiable" la tarea del personal del centro de monitoreo, cuyas imágenes permitieron reconstruir la sec...