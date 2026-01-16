El Secretario de Seguridad advirtió sobre una "espiral de violencia" y apuntó a las demoras judiciales

 El Secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez , analizó hoy en La Radio 92.3 el trasfondo del asesinato de Agustín Pereyra y advirtió sobre la gravedad de las disputas territoriales en la zona. El funcionario destacó el rol clave del centro de monitoreo para identificar a los involucrados, aunque cuestionó con dureza los tiempos de la Justicia y la falta de órdenes de allanamiento en causas vinculadas al narcotráfico. "Es una disputa por territorio que viene desde hace tiempo. Son dos familias que se matan entre ellos en la calle, y el problema es que en algún momento va a terminar afectando a un tercero", señaló Álvarez, quien definió el conflicto como una "venganza de doble filo" que vincula el crimen de Pereyra con el asesinato de Lautaro Carlevaris , ocurrido el año pasado. El rol del monitoreo y la mecánica del crimen El funcionario calificó como "encomiable" la tarea del personal del centro de monitoreo, cuyas imágenes permitieron reconstruir la sec...

"Festival Sentidos del Río" combinará cultura, gastronomía y el reclamo de los pescadores artesanales


San Pedro será el escenario este domingo de la primera edición del "Festival Sentidos del Río", un evento que busca amalgamar la identidad cultural ribereña con la música en vivo y la producción local. El encuentro, que promete ser un punto de reunión para la comunidad y el turismo, se llevará a cabo a partir de las 19 horas en el local de calle 25 de Mayo 1250.

La jornada contará con una amplia feria gastronómica y la participación de productores de la zona, quienes expondrán sus trabajos junto a diversos artistas de la zona. Sin embargo, la propuesta trasciende lo recreativo, ya que el festival funcionará como una plataforma de visibilización para la crítica situación que atraviesan los pescadores artesanales de la región.

En el marco de las actividades previstas, se difundirá el reclamo histórico de este sector, que exige de manera urgente una legislación que les permita regularizar su situación laboral y que sean reconocidos sus derechos fundamentales como trabajadores del río. Los pescadores locales denuncian que la falta de un marco normativo específico les impide acceder a protecciones básicas y garantías legales, por lo que aprovecharán este espacio cultural para concientizar a los asistentes sobre la necesidad de una ley que formalice y proteja su  actividad.