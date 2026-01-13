PAMI puso en marcha su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

  El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició formalmente su temporada de colonia de verano en la localidad de San Pedro, una iniciativa que cuenta con 198 afiliados inscriptos y que se desarrolla por primera vez en la ciudad bajo esta modalidad, según informaron autoridades de la obra social.

Falleció una persona arrollada por el tren


Un hombre falleció esta mañana tras ser impactada por una formación ferroviaria en un paso a nivel de la zona suburbana, informaron fuentes policiales y de servicios de emergencia.

El trágico hecho se registró en el cruce ubicado sobre el callejón Pascual, donde, por causas que aún son materia de investigación, la víctima fue impactada por el tren, lo que le provocó la muerte de forma instantánea.

Ante la gravedad de la situación, personal de la Dirección de Tránsito local desplegó un operativo especial en las inmediaciones para interrumpir la circulación vehicular y facilitar las tareas de los peritos criminalísticos.

También trabajadores de Trenes Argentinos llevan adelante trabajos que tienen el objetivo de permitir que la formación de pasajeros siga su trayecto. 