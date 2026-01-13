Falleció una persona arrollada por el tren

Un hombre falleció esta mañana tras ser impactada por una formación ferroviaria en un paso a nivel de la zona suburbana, informaron fuentes policiales y de servicios de emergencia.

El trágico hecho se registró en el cruce ubicado sobre el callejón Pascual, donde, por causas que aún son materia de investigación, la víctima fue impactada por el tren, lo que le provocó la muerte de forma instantánea.

Ante la gravedad de la situación, personal de la Dirección de Tránsito local desplegó un operativo especial en las inmediaciones para interrumpir la circulación vehicular y facilitar las tareas de los peritos criminalísticos.

También trabajadores de Trenes Argentinos llevan adelante trabajos que tienen el objetivo de permitir que la formación de pasajeros siga su trayecto.







