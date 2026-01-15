Falleció el joven baleado y crece la tensión por la violencia en los barrios



El joven que había sido atacado a balazos esta tarde en Manuel Iglesias y Boulevard Moreno falleció en las últimas horas en el hospital local, tras no poder recuperarse de la gravedad de las heridas sufridas en el pecho, informaron fuentes policiales y sanitarias.

Agustín Pereyra, de 25 años, quien había ingresado al centro asistencial en "código rojo" con un pulmón severamente comprometido, murió mientras permanecía internada bajo observación médica. El deceso fue confirmado luego de que el personal de la Guardia realizara maniobras de urgencia sin éxito ante el crítico cuadro clínico que presentaba.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven fue atacado por la espalda mientras circulaba en motocicleta. El hecho estaría vinculado a conflictos territoriales y de vieja data entre grupos antagónicos de la zona, relacionados incluso con hechos de extrema gravedad como el asesinato de Lautaro Carlevaris, hace poco más de un año.

Efectivos de la Policía Bonaerense y la fiscalía interviniente trabajan ahora bajo la carátula de homicidio. Los agresores, que ya estarían identificados por los investigadores a partir del relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios, permanecen prófugos y son intensamente buscados mediante diversos operativos en la región.