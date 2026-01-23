El próximo martes concluye el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano

El municipio de San Pedro, a través de su Dirección de Educación, anunció la realización del acto oficial de clausura del programa, la iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que garantiza espacios de recreación y contención pedagógica durante el receso escolar.

La ceremonia tendrá lugar el próximo martes 27, a partir de las 10:00 horas, y contará con la presencia de autoridades locales y representantes de la comunidad educativa.

Inclusión y recreación en el verano

El programa, promovido por la gestión del gobernador Axel Kicillof, se consolidó una vez más como una herramienta clave para asegurar el derecho al juego y la educación fuera del calendario lectivo tradicional. Durante todo el mes de enero, miles de niños, niñas y adolescentes de la región participaron de:

Actividades recreativas y deportivas: Coordinadas por docentes y profesionales del área.

Propuestas pedagógicas: Talleres artísticos y culturales que fomentan la vinculación grupal.

Servicio alimentario: Refuerzo nutricional para los asistentes en las sedes habilitadas.

Desde la comuna destacaron que la articulación entre el gobierno provincial y la municipalidad permitió que los establecimientos educativos se transformaran en espacios de encuentro seguro, promoviendo la inclusión social y el desarrollo integral de las juventudes sampedrinas.