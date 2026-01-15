El municipio recuperó la terminal de ómnibus y gestionan la reactivación de servicios de transporte

El intendente Cecilio Salazar, encabezó esta mañana el acto de presentación de las nuevas obras de puesta en valor de la terminal de ómnibus local, luego de que el municipio recuperara la gestión del edificio mediante la firma de un convenio que puso fin a la concesión de una empresa privada por falta de mantenimiento.

Durante la recorrida por las instalaciones, Salazar calificó como "preocupante" el estado en el que recibieron el inmueble. "Este lugar era una ruina, estaba totalmente abandonado y sucio. Incluso se habían registrado hechos delictivos", señaló el jefe comunal, quien detalló que la recuperación se logró tras una fuerte presión legal que incluyó el envío de cartas documento a la anterior prestataria.





Gestión municipal y futuro del edificio

El intendente explicó que, si bien el objetivo final es que "la terminal sea íntegramente de los sampedrinos", la adquisición definitiva del predio dependerá de una tasación y de la situación financiera futura del municipio. Por el momento, la administración pasó a manos de personal municipal que fue reasignado desde otras áreas.

"Agradezco a los trabajadores porque hicieron un gran trabajo para mostrar una terminal que, si bien aún le falta mucho, ya puede brindar el servicio que corresponde", destacó Salazar, haciendo una mención especial a la labor de coordinación realizada por Mariela López en los últimos días.





Conectividad y nuevos servicios

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la gestión para restablecer servicios de transporte tras la salida de la empresa Nueva Metropol. Al respecto, Salazar confirmó contactos con el Ministro de Transporte provincial y con la nueva empresa "Vía Rosario" para rehabilitar recorridos fundamentales para estudiantes y trabajadores que viajan hacia Rosario, San Nicolás y Buenos Aires.

Asimismo, se informó que se mantendrán diálogos con empresas como Chevallier, Vercelli y agencias de turismo para centralizar el transporte de pasajeros en la terminal. "Tenemos que reordenarnos; la idea es que todos los transportes tengan esta terminal como cabecera y en buenas condiciones", afirmó el intendente.





Seguridad y obras complementarias

En materia de seguridad, el municipio anunció que la terminal contará con vigilancia las 24 horas y que se pondrán en funcionamiento 21 cámaras de seguridad conectadas directamente al Centro de Monitoreo local.

Respecto a la infraestructura, el Ejecutivo trabaja junto a la cooperativa COOPSER para reparar el acceso vehicular y con el arquitecto Brañas para proyectar reformas internas. Entre los planes a corto plazo se encuentran la instalación de una proveeduría, un bar y la adecuación de la planta alta para oficinas administrativas.