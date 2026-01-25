El Municipio intensifica las tareas de mantenimiento y puesta en valor en las localidades

El Municipio de San Pedro profundiza su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las diversas localidades del distrito, a través de un esquema de trabajo articulado entre lay la

Las intervenciones, que se ejecutan de manera simultánea en diferentes puntos, forman parte de un plan permanente de puesta en valor de los espacios públicos. Según informaron fuentes comunales, el objetivo central de estas tareas es optimizar la prestación de los servicios básicos, jerarquizar la infraestructura existente y mejorar las condiciones de habitabilidad para los vecinos y vecinas de cada zona.

Desde el gobierno local destacaron que "esta dinámica de gestión conjunta permite una mayor eficiencia en el despliegue de recursos y maquinaria, asegurando una cobertura integral en todo el territorio".