El Municipio intensifica las tareas de mantenimiento y puesta en valor en las localidades

Un joven de 21 años fue aprehendido ayer por la tarde luego de desobedecer las órdenes del personal policial e intentar darse a la fuga a bordo de su motocicleta de 110 centímetros cúbicos. El hecho se inició en la intersección de las calles 3 de Febrero y Socorro, donde los efectivos intentaron identificar al conductor en el marco de un operativo de control rutinario. Ante la indicación de los uniformados, el sujeto emprendió una veloz huida, lo que dio inicio a un seguimiento policial que se extendió por varias cuadras. La persecución finalizó en la esquina de 3 de Febrero y P. Santana, donde el personal de la dependencia local logró interceptar y reducir al sospechoso. Tras el procedimiento, se procedió al secuestro del rodado, el cual fue entregado al Juzgado de Faltas municipal tras constatarse que el joven carecía de la documentación habilitante obligatoria para circular. En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que dispuso la notific...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El Municipio de San Pedro profundiza su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las diversas localidades del distrito, a través de un esquema de trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos.
Las intervenciones, que se ejecutan de manera simultánea en diferentes puntos, forman parte de un plan permanente de puesta en valor de los espacios públicos. Según informaron fuentes comunales, el objetivo central de estas tareas es optimizar la prestación de los servicios básicos, jerarquizar la infraestructura existente y mejorar las condiciones de habitabilidad para los vecinos y vecinas de cada zona.
Desde el gobierno local destacaron que "esta dinámica de gestión conjunta permite una mayor eficiencia en el despliegue de recursos y maquinaria, asegurando una cobertura integral en todo el territorio".
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones