El Juzgado de Faltas aplicó multas por más de 290 millones de pesos durante 2025

El Juzgado Municipal de Faltas de San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el balance anual de su gestión correspondiente al ejercicio 2025
La rendición, dirigida al presidente del cuerpo legislativo, Martín Baraybar, se fundamenta en las actuaciones labradas por las distintas áreas de control municipal que derivaron en sanciones económicas por incumplimientos a la normativa vigente
Recaudación por rubros de infracción
El informe revela que el mayor volumen de ingresos por multas provino de las faltas detectadas en la vía pública, con un claro predominio de las sanciones aplicadas a través de la Dirección de Tránsito, que totalizaron 255.767.986,03 pesos
Otros rubros destacados en el esquema de penalidades incluyen:
Oficina del Consumidor: multas por un valor de 11.809.601,00 pesos
Gastos Administrativos vinculados a las causas: 9.641.108,00 pesos
.
Estadía en Depósito: cargos por retención de vehículos infractores por 7.677.114,00 pesos
.
Obras: multas por contravenciones en construcciones y edificación por 2.767.380,16 pesos
.
En menor escala, se registraron ingresos por infracciones en materia de Comercio ($1.235.444,53), Seguridad ($956.610,94) y Bromatología ($452.532,32), además de servicios de remolque ($240.099,00)
Comparativa de punibilidad
Durante el año 2025, el Juzgado procesó un total de 2.570 causas por infracciones