El Gobierno oficializó los nuevos requisitos para acceder a los subsidios de luz y gas

El Gobierno nacional oficializó este martes los requisitos para acceder al nuevo régimen de, el cual unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales. La medida, detallada en lade la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético publicada en el Boletín Oficial, establece estrictos parámetros de ingresos y condiciones patrimoniales para la asignación del beneficio.

Para ingresar al nuevo esquema, los hogares deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y demostrar ingresos netos totales que no superen el valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un "Hogar 2", de acuerdo con los últimos datos del INDEC. Asimismo, podrán calificar aquellos hogares que cuenten con un integrante poseedor del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD), este último previa evaluación de necesidad económica.

La normativa establece un sistema de control exhaustivo que trasciende la declaración de ingresos. La autoridad de aplicación utilizará indicadores de exteriorización patrimonial para determinar la capacidad real de pago de los solicitantes. A través del cruce de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases oficiales, la detección de signos de capacidad económica en cualquier integrante del grupo familiar podrá derivar en el rechazo de la solicitud o la exclusión del beneficio.

Entre los criterios de exclusión se encuentran:

Poseer al menos un automóvil con antigüedad igual o menor a tres años (excepto en hogares con un integrante con CUD).

Contar con tres o más inmuebles en conjunto.

Poseer una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

El nuevo registro se conformará inicialmente con la información del anterior sistema RASE. En este sentido, el Gobierno aclaró que quienes ya estaban inscriptos en el esquema previo no deberán realizar el trámite nuevamente, aunque tendrán la obligación de actualizar o confirmar sus datos personales y económicos para mantener el subsidio. No obstante, los usuarios de garrafas y beneficiarios del ex Programa Hogar deberán inscribirse obligatoriamente para ser incorporados al nuevo esquema de asistencia.