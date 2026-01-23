El Diputado Valentín Miranda se reunió con autoridades locales de la UCR

- Obtener enlace
El diputado provincial Valentín Miranda visitó la ciudad de San Pedro con el objetivo de analizar los desafíos actuales de la Unión Cívica Radical (UCR) y avanzar en una agenda de desarrollo local. El legislador arribó acompañado por el exintendente de San Antonio de Areco y actual presidente del partido en ese distrito, en el marco de "una jornada orientada a redefinir las prioridades del radicalismo de cara al futuro".
El encuentro fue encabezado por el presidente de la UCR local, el diputado (MC) Germán López, junto a referentes de la zona quienes subrayaron "la importancia de capitalizar la experiencia del partido centenario, destacando una identidad cimentada en principios y valores que mantienen plena vigencia". Durante la reunión se abordaron temas vinculados al desarrollo local, el fortalecimiento del entramado productivo y la formación de cuadros políticos a través de la Escuela de Dirigentes de la UCR San Pedro, "fomentando una participación activa de las nuevas generaciones y de la comunidad en general".
Asimismo, el intercambio permitió "avanzar en propuestas concretas para impulsar el desarrollo turístico, comercial, productivo e industrial de San Pedro, con la premisa de transformar las ideas en políticas públicas posibles y sostenidas en el tiempo".
Hacia el cierre de la jornada, el diputado Valentín Miranda "puso a disposición su trabajo desde el ámbito legislativo provincial para acompañar iniciativas que beneficien a la ciudad" y destacó el "proceso de fortalecimiento de la UCR San Pedro como un espacio abierto, participativo y con identidad".
