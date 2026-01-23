El Diputado Valentín Miranda se reunió con autoridades locales de la UCR



El diputado provincial Valentín Miranda visitó la ciudad de San Pedro con el objetivo de analizar los desafíos actuales de la Unión Cívica Radical (UCR) y avanzar en una agenda de desarrollo local. El legislador arribó acompañado por el exintendente de San Antonio de Areco y actual presidente del partido en ese distrito, en el marco de "una jornada orientada a redefinir las prioridades del radicalismo de cara al futuro".

El encuentro fue encabezado por el presidente de la UCR local, el diputado (MC) Germán López, junto a referentes de la zona quienes subrayaron "la importancia de capitalizar la experiencia del partido centenario, destacando una identidad cimentada en principios y valores que mantienen plena vigencia". Durante la reunión se abordaron temas vinculados al desarrollo local, el fortalecimiento del entramado productivo y la formación de cuadros políticos a través de la Escuela de Dirigentes de la UCR San Pedro, "fomentando una participación activa de las nuevas generaciones y de la comunidad en general".

Asimismo, el intercambio permitió "avanzar en propuestas concretas para impulsar el desarrollo turístico, comercial, productivo e industrial de San Pedro, con la premisa de transformar las ideas en políticas públicas posibles y sostenidas en el tiempo".

Hacia el cierre de la jornada, el diputado Valentín Miranda "puso a disposición su trabajo desde el ámbito legislativo provincial para acompañar iniciativas que beneficien a la ciudad" y destacó el "proceso de fortalecimiento de la UCR San Pedro como un espacio abierto, participativo y con identidad".