​El ciclo Verano 2026 cumplió un nuevo fin de semana de espectáculos en el centro

​La programación, producida por dFabular en el marco del ciclo Verano 2026 en San Pedro, incluyó propuestas culturales, musicales y recreativas desde el jueves hasta el domingo, combinando espectáculos en los salones del Centro de Comercio con actividades al aire en dos tramos de la calle Mitre. La agenda se desarrolló frente a la institución con la propuesta iniciada a principios de año y sumó una intervención adicional por iniciativa de los comerciantes de Mitre al 500.

​Entre los momentos destacados se encontró una nueva edición de La Peña del Centro, noches de salsa y bachata, shows en vivo con artistas locales y regionales, la exposición de autos históricos, y la presentación de Rocío Guilmen.

​También tuvo un fuerte valor simbólico el regreso del Ballet La Fortinera, cuyos ex integrantes volvieron a escena con un cuadro folklórico que revalorizó la identidad cultural local, junto a la participación del grupo joven Nuevos Caminos en calle Mitre entre Arnaldo y Oliveira Cézar.

​El cierre del fin de semana contó con espectáculos callejeros, propuestas gastronómicas y el show de El León Talense.

El último fin de semana de actividades impulsadas por la Cámara de Turismo del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro volvió a consolidarse como una propuesta atractiva para turistas y vecinos, favorecida por buenas condiciones climáticas que potenciaron la participación y el movimiento en el centro de la ciudad.