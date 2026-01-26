​El ciclo Verano 2026 cumplió un nuevo fin de semana de espectáculos en el centro

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de ordenanza para designar con el nombre de “Oficial Nelson Lillo” a la Central de Operaciones Local (COL) de la Secretaría de Seguridad municipal, en homenaje al efectivo asesinado en cumplimiento del deber el 25 de enero de 2018. La iniciativa, impulsada por los ediles Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, busca establecer un "homenaje institucional y permanente" a Lillo, vecino de la ciudad, para reafirmar el compromiso estatal con la memoria y el reconocimiento a quienes desempeñan funciones de seguridad en la comunidad. Un precedente de reconocimiento institucional Desde el bloque destacaron que la propuesta sigue la línea de la Sala de Monitoreo, que ya lleva el nombre de “Capitán Post Mortem Juan Gabriel Reyna”, otro efectivo caído en servicio. Según el comunicado: "Se fortalece una política pública de memoria que honra el sacrificio, la vocación y el co...
La programación, producida por dFabular en el marco del ciclo Verano 2026 en San Pedro, incluyó propuestas culturales, musicales y recreativas desde el jueves hasta el domingo, combinando espectáculos en los salones del Centro de Comercio con actividades al aire en dos tramos de la calle Mitre. La agenda se desarrolló frente a la institución con la propuesta iniciada a principios de año y sumó una intervención adicional por iniciativa de los comerciantes de Mitre al 500.
Entre los momentos destacados se encontró una nueva edición de La Peña del Centro, noches de salsa y bachata, shows en vivo con artistas locales y regionales, la exposición de autos históricos, y la presentación de Rocío Guilmen.
También tuvo un fuerte valor simbólico el regreso del Ballet La Fortinera, cuyos ex integrantes volvieron a escena con un cuadro folklórico que revalorizó la identidad cultural local, junto a la participación del grupo joven Nuevos Caminos en calle Mitre entre Arnaldo y Oliveira Cézar.
El cierre del fin de semana contó con espectáculos callejeros, propuestas gastronómicas y el show de El León Talense.
