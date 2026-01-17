Dos jóvenes heridos tras un choque entre una moto y un auto

Dos jóvenes resultaron con heridas leves esta madrugada tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de la, en la zona urbana de esta ciudad bonaerense.

El siniestro ocurrió en las primeras horas de hoy, sábado 17 de enero, cuando, por causas que la Policía aún intenta establecer, colisionaron un automóvil Fiat de color gris, conducido por un hombre de 71 años, y una motocicleta Honda de 110 cc.

En el rodado menor circulaba un joven de 21 años, quien iba acompañado por una mujer de 18. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la moto debieron ser trasladados al hospital local. Según informaron fuentes policiales, los jóvenes ingresaron al centro asistencial conscientes y con lesiones que, en primera instancia, fueron caratuladas como leves.

Un detalle que llamó la atención de los peritos es que la motocicleta involucrada fue retirada del lugar del hecho por conocidos o allegados de los jóvenes antes del arribo de las autoridades de control.

En el caso tomó intervención la fiscalía local de turno, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del incidente y la realización de las pericias accidentológicas correspondientes.