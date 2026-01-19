Se desprendió la batea de un camión y volcó su carga sobre la Ruta 191 a la altura de Villa Sarita

Foto gentileza Néstor Sánchez Un camión que circulaba por la Ruta Provincial 191 protagonizó esta tarde un accidente a la altura del paraje Villa Sarita , luego de que se desprendiera la batea de carga y volcara sobre la calzada, provocando complicaciones en el flujo vehicular. El hecho ocurrió cuando el transporte de carga pesada, que había partido desde San Pedro en dirección a Arrecifes , sufrió un desperfecto. Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar por las autoridades, se produjo el corte de los tornillos de sujeción de la batea, lo que ocasionó que el acoplado se desprendiera por completo del chasis.

Dos heridos con fracturas en un choque entre motos

 


Dos hombres resultaron con heridas de gravedad tras protagonizar un violento choque de motocicletas, informaron hoy fuentes policiales.

El siniestro se produjo anoche en la intersección de las calles Chacabuco y 25 de Mayo. Tras un llamado de alerta al servicio de emergencias 911, personal policial se desplazó hasta el lugar, donde constataron la colisión entre dos motovehículos por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, los conductores de los rodados —dos hombres de 20 y 32 años de edad— sufrieron lesiones de consideración. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de inmediato al hospital local para recibir atención médica especializada.

Según el parte médico oficial, el joven de 20 años sufrió una fractura de brazo, mientras que el hombre de 32 años presenta una fractura de pierna. En el sitio del accidente trabajaron peritos de la Policía Científica para determinar la mecánica del choque.

La causa fue caratulada preventivamente como "lesiones culposas" y cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las responsabilidades del hecho.