Dos heridos con fracturas en un choque entre motos

Dos hombres resultaron con heridas de gravedad tras protagonizar un violento choque de motocicletas, informaron hoy fuentes policiales.

El siniestro se produjo anoche en la intersección de las calles Chacabuco y 25 de Mayo. Tras un llamado de alerta al servicio de emergencias 911, personal policial se desplazó hasta el lugar, donde constataron la colisión entre dos motovehículos por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, los conductores de los rodados —dos hombres de 20 y 32 años de edad— sufrieron lesiones de consideración. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de inmediato al hospital local para recibir atención médica especializada.

Según el parte médico oficial, el joven de 20 años sufrió una fractura de brazo, mientras que el hombre de 32 años presenta una fractura de pierna. En el sitio del accidente trabajaron peritos de la Policía Científica para determinar la mecánica del choque.

La causa fue caratulada preventivamente como "lesiones culposas" y cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las responsabilidades del hecho.