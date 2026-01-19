Dos heridos con fracturas en un choque entre motos

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Dos hombres resultaron con heridas de gravedad tras protagonizar un violento choque de motocicletas, informaron hoy fuentes policiales.
Como consecuencia del fuerte impacto, los conductores de los rodados —dos hombres de 20 y 32 años de edad— sufrieron lesiones de consideración. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de inmediato al hospital local para recibir atención médica especializada.
Según el parte médico oficial, el joven de 20 años sufrió una fractura de brazo, mientras que el hombre de 32 años presenta una fractura de pierna. En el sitio del accidente trabajaron peritos de la Policía Científica para determinar la mecánica del choque.
La causa fue caratulada preventivamente como "lesiones culposas" y cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las responsabilidades del hecho.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones