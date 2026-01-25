Dos choques movilizaron a emergencias en el casco urbano y sobre la Ruta 9.

Un joven de 21 años fue aprehendido ayer por la tarde luego de desobedecer las órdenes del personal policial e intentar darse a la fuga a bordo de su motocicleta de 110 centímetros cúbicos. El hecho se inició en la intersección de las calles 3 de Febrero y Socorro, donde los efectivos intentaron identificar al conductor en el marco de un operativo de control rutinario. Ante la indicación de los uniformados, el sujeto emprendió una veloz huida, lo que dio inicio a un seguimiento policial que se extendió por varias cuadras. La persecución finalizó en la esquina de 3 de Febrero y P. Santana, donde el personal de la dependencia local logró interceptar y reducir al sospechoso. Tras el procedimiento, se procedió al secuestro del rodado, el cual fue entregado al Juzgado de Faltas municipal tras constatarse que el joven carecía de la documentación habilitante obligatoria para circular. En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que dispuso la notific...
El primer siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Honorio Pueyrredón y Rómulo Naón. Allí, por causas que se intentan establecer, colisionaron una motocicleta de 110 c.c., comandada por un joven de 27 años, y un automóvil conducido por un hombre de 77 años.
Tras el impacto, se produjo una discusión entre ambos protagonistas, luego de la cual el conductor del automóvil se retiró del lugar del hecho. Según fuentes oficiales, el hombre fue localizado rápidamente por el personal policial a pocos minutos del incidente. En tanto, el motociclista debió ser asistido y trasladado por una ambulancia del SAME 107 con heridas que no revisten gravedad.
Por otra parte, personal de seguridad vial acudió a un segundo siniestro ocurrido en el kilómetro 168 de la Ruta Nacional Nº 9. En este punto, una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 30 años, embistió por alcance a un Fiat Palio en el que circulaba una mujer de 32 años.
Producto del impacto, la conductora del vehículo menor sufrió lesiones leves y fue derivada por el servicio de emergencias SAME para su atención médica.
