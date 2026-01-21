Detuvieron a uno de los imputados por el homicidio de Agustín Pereyra

Efectivos de la Dirección de Investigaciones y el Grupo de Tareas Operativas detuvieron a uno de los imputados por el asesinato de Agustín Pereyra el 16 de enero.

Se trata de un joven de 21 años, identificado como el conductor de la motocicleta desde la que dispararon y mataron a Pereyra en el marco de un tiroteo cruzado en Manuel Iglesias y Boulevard Moreno.

El allanamiento se concretó en Combate de Obligado al 2000 en la tarde del miércoles.

El otro imputado, Kevin Carlevaris (18 años), identificado como el autor de los disparos mortales, permanece prófugo, aunque con un pedido de captura nacional e internacional.

La Dra. Viviana Ramos, titular de la UFI 11, informó que la identificación fue posible gracias al análisis de las imágenes de monitoreo y al testimonio del conductor del vehículo en el que se desplazaba la víctima. "No hay dudas de quién fue la persona autora del hecho, que sería Kevin Carlevaris, hermano de Lautaro, que fue asesinado hace un año", señaló la fiscal, quien además advirtió que el imputado posee 15 causas en trámite por delitos graves como amenazas agravadas y tentativa de homicidio. Según la reconstrucción judicial, el arma utilizada para dar muerte a Pereyra fue un revólver calibre .38 especial, calificado como arma de guerra, mientras que las cámaras captaron que la víctima también portaba un arma que no fue hallada hasta el momento.