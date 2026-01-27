Detienen a un joven tras una persecución: circulaba en una moto adulterada y con droga

​El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), quienes se encuentran realizando tareas de refuerzo de seguridad en la zona. Según informaron fuentes policiales, el episodio se inició cuando el personal intentó identificar al sujeto, quien hizo caso omiso a la orden de detención y emprendió la fuga por diversas arterias de la ciudad.

​Tras un seguimiento, los uniformados lograron interceptar al conductor en la calle General Pueyrredón al 1300. Al inspeccionar el vehículo, una motocicleta de 250 cc, los agentes constataron que tanto la numeración del cuadro como la del motor se encontraban suprimidas (limadas). Asimismo, durante la requisa, se halló en poder del aprehendido una cantidad menor de marihuana.

​El detenido fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia bajo la imputación de "Falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable" (Art. 289 del Código Penal) e "​Infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas)", además de "Desobediencia".

Un joven de 22 años fue aprehendido ayer por la tarde en la ciudad tras una intensa persecución policial, luego de intentar evadir un control de rutina. El sospechoso circulaba en una motocicleta con las numeraciones suprimidas y transportaba estupefacientes.