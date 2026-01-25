Detienen a un joven con frondosos antecedentes tras un robo en una vivienda

Un joven de 21 años fue aprehendido ayer por la tarde luego de desobedecer las órdenes del personal policial e intentar darse a la fuga a bordo de su motocicleta de 110 centímetros cúbicos. El hecho se inició en la intersección de las calles 3 de Febrero y Socorro, donde los efectivos intentaron identificar al conductor en el marco de un operativo de control rutinario. Ante la indicación de los uniformados, el sujeto emprendió una veloz huida, lo que dio inicio a un seguimiento policial que se extendió por varias cuadras. La persecución finalizó en la esquina de 3 de Febrero y P. Santana, donde el personal de la dependencia local logró interceptar y reducir al sospechoso. Tras el procedimiento, se procedió al secuestro del rodado, el cual fue entregado al Juzgado de Faltas municipal tras constatarse que el joven carecía de la documentación habilitante obligatoria para circular. En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que dispuso la notific...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El hecho se produjo cuando la víctima, un joven de 19 años, se encontraba ausente cumpliendo su jornada laboral. Según informaron fuentes policiales, fueron los familiares y vecinos de la zona quienes advirtieron la maniobra delictiva y alertaron de inmediato a los efectivos de la dependencia local.
Tras recibir el aviso, el personal policial desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones del domicilio afectado. La intervención permitió interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del ilícito. Al momento de la captura, el sujeto —cuya identidad no trascendió, pero se confirmó que es reincidente— tenía en su poder diversos objetos pertenecientes a la víctima.
Los peritos constataron que el delincuente dañó una abertura de la vivienda para lograr el ingreso, motivo por el cual la causa fue caratulada inicialmente como "Robo Agravado".
El aprehendido fue trasladado a la seccional policial correspondiente, donde permanece alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que supervisará el avance de las actuaciones legales pertinentes.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones