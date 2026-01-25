Detienen a un joven con frondosos antecedentes tras un robo en una vivienda

​El hecho se produjo cuando la víctima, un joven de 19 años, se encontraba ausente cumpliendo su jornada laboral. Según informaron fuentes policiales, fueron los familiares y vecinos de la zona quienes advirtieron la maniobra delictiva y alertaron de inmediato a los efectivos de la dependencia local.





​Tras recibir el aviso, el personal policial desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones del domicilio afectado. La intervención permitió interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del ilícito. Al momento de la captura, el sujeto —cuya identidad no trascendió, pero se confirmó que es reincidente— tenía en su poder diversos objetos pertenecientes a la víctima.





​Los peritos constataron que el delincuente dañó una abertura de la vivienda para lograr el ingreso, motivo por el cual la causa fue caratulada inicialmente como "Robo Agravado".

​El aprehendido fue trasladado a la seccional policial correspondiente, donde permanece alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que supervisará el avance de las actuaciones legales pertinentes.

