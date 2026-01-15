Detienen a un hombre por violencia de género y recuperan elementos robados

Un hombre de 27 años fue aprehendido ayer tras un allanamiento en el que se recuperaron elementos robados, en el marco de una causa por violencia de género que incluye los delitos de hurto, amenazas y lesiones leves,.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Tras diversas tareas investigativas, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró establecer la autoría del hecho y señalar al sospechoso denunciado por la víctima.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías de San Nicolás otorgó la orden de registro para un domicilio ubicado en la calle Casella al 1700. El operativo fue cumplimentado por los efectivos del GTO en conjunto con personal de la comisaría local.

Durante la diligencia, las fuerzas de seguridad procedieron a la aprehensión del morador, un hombre de 27 años, y lograron el secuestro de dos teléfonos celulares marca TCL que eran buscados en el marco de la causa. El detenido fue puesto a disposición de la fiscalía en turno, que interviene en el expediente caratulado como hurto, amenazas y lesiones leves.