Detenido por desobediencia tras constatar que tenía un pedido de captura vigente

Un hombre fue detenido luego de intentar resistirse a un control policial de rutina, momento en el que los efectivos constataron que poseía un

El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) San Pedro en la intersección de las calles Mateo Sbert y Boulevard Moreno. Durante la identificación del sujeto, los uniformados verificaron a través del sistema informático que el hombre era buscado por la justicia desde el 2025, en el marco de una causa caratulada como "Hurto Agravado".

Dicha solicitud de captura había sido emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás.

Fuentes policiales indicaron que, al ser informado sobre su traslado a la dependencia por motivos legales, el masculino opuso resistencia y se negó a acatar las órdenes impartidas por los agentes de seguridad.

Ante esta situación, el hombre fue reducido y trasladado a la sede policial, donde se le inició una nueva causa por el delito de "Desobediencia", quedando a disposición de la justicia tanto por el hecho actual como por el pedido de captura preexistente.

Asimismo, las autoridades informaron que el sujeto circulaba en una motocicleta que también fue objeto de actuaciones legales. El rodado fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas local, debido a que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular.