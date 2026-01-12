Derivaron al herido en el choque en Ruta 1001 con múltiples y graves lesiones

Un hombre de 47 años se encuentra en grave estado tras protagonizar un accidente de tránsito anoche en el kilómetro 7 de la Ruta 1001, a la altura de la planta de Maxiconsumo. Debido a la complejidad de su cuadro, el paciente fue trasladado en las últimas horas a un sanatorio del Gran Buenos Aires.

El jefe de la guardia y del servicio de emergencias del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa", Dr. José Herbas, confirmó que el herido ingresó con un cuadro de politrauma severo, que incluyó trauma de cráneo con pérdida de conocimiento y hemorragia, trauma torácico con afección pulmonar y fracturas en las vértebras lumbares. Tras una primera asistencia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) local, se gestionó su derivación a través de su obra social al Sanatorio AMTA, ubicado en la localidad de Ciudadela.

El siniestro se produjo cuando una motocicleta de 110 cc, en la que circulaba la víctima, fue impactada por una camioneta Renault Kangoo que transitaba por la mencionada ruta. El vehículo mayor era conducido por un hombre de 40 años, con domicilio en un vivero cercano al lugar del hecho.

En el sitio del accidente trabajaron los servicios de emergencia y efectivos policiales para realizar las pericias correspondientes. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno, que inició las actuaciones legales para determinar las causas y responsabilidades del impacto.