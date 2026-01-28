Delincuentes roban dos motocicletas y abandonan una en la huida

Kicillof confirmó el inicio de la inversión que duplicará la oferta energética, viviendas y obras públicas
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una nueva Conferencia de Verano en la ciudad de San Pedro, donde anunció una inversión estratégica en infraestructura energética y ratificó el compromiso de su gestión con la obra pública frente a los recortes impulsados por el Gobierno nacional. Durante el encuentro desarrollado en el Hotel Azahar, el mandatario bonaerense confirmó que en los próximos meses se iniciarán los trabajos definitivos para la puesta en marcha de la Estación Transformadora San Pedro Industrial. Se trata de una obra clave para la región que permitirá duplicar la oferta energética actual, brindando el soporte necesario para el crecimiento del sector productivo y la radicación de nuevos proyectos industriales en la zona. Kicillof arribó a la ciudad tras una intensa jornada de trabajo que incluyó la supervisión de avances en materia de hábitat y conectividad vial. En ese marco, el Gobernador ...