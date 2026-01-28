Delincuentes roban dos motocicletas y abandonan una en la huida

​El hecho delictivo ocurrió cerca de las 5.00, cuando los sospechosos lograron acceder a la propiedad tras violentar un portón de metal situado en la parte trasera del domicilio. Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes sustrajeron dos rodados de importante cilindrada: una motocicleta Honda XR y una Suzuki, para luego emprender la fuga a pie arrastrando ambos vehículos.

​La secuencia del robo quedó registrada íntegramente por las cámaras de seguridad de un vecino de la cuadra. En las imágenes se observa el movimiento de los individuos en los momentos previos al ingreso y el instante exacto en que se retiran del lugar con el botín a cuestas.

​Sin embargo, la huida no resultó según lo previsto para los malvivientes. Al llegar a las inmediaciones del Club América, los delincuentes decidieron abandonar la Honda XR, presuntamente debido a la dificultad que representaba trasladar el peso del rodado de manera manual. Tras dejar el vehículo en la vía pública, continuaron el escape únicamente con la unidad Suzuki, la cual permanece desaparecida hasta el momento.

​Ante la falta de novedades sobre el paradero del rodado restante, los damnificados iniciaron una campaña a través de las redes sociales. En sus publicaciones difundieron fotografías y datos específicos de la motocicleta con la esperanza de que la colaboración de la comunidad permita aportar información relevante para la investigación policial y la pronta recuperación del vehículo.





Información e imágenes gentileza "El Diario de San Pedro"

