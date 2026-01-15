Cuscuela juró como Secretaria de Gobierno y Carrasco como Secretario Privado

El intendente municipal, tomóhoy a los, en un acto oficial desarrollado en el despacho comunal.

Candelaria Cuscuela asumió formalmente como Secretaria de Gobierno, y de Alfredo Carrasco, designado al frente de la Secretaría Privada.

La ceremonia contó con la participación de diversos funcionarios del equipo de gobierno y familiares de los flamantes secretarios. Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de estas incorporaciones para la dinámica del Poder Ejecutivo local y subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo de gestión en cada una de las áreas municipales con el fin de optimizar las respuestas a las demandas de la comunidad.

Por su parte, tras prestar juramento, tanto Cuscuela como Carrasco agradecieron la confianza depositada por el Intendente Salazar para el desempeño de sus nuevos roles. Ambos funcionarios expresaron su compromiso de trabajar de manera articulada y redoblar los esfuerzos para acompañar el desarrollo de la gestión municipal en esta nueva etapa.

Finalmente, los nuevos secretarios hicieron extensivo su agradecimiento a sus familias por el acompañamiento brindado durante el inicio de este desafío institucional que busca consolidar el proyecto político y administrativo del municipio.