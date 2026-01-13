Cuarto intermedio en la paritaria docente por falta de acuerdo salarial



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvieron hoy una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo que finalizó con un pase a cuarto intermedio. El encuentro, que contó con la presencia de funcionarios de las carteras de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, además de autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, tuvo como eje central la continuidad de la negociación salarial correspondiente al cierre del año 2025.

La convocatoria oficial se produjo en respuesta al pedido formal que las organizaciones sindicales —integradas por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— habían presentado el pasado 9 de enero. Sin embargo, tras analizar la oferta presentada por el Ejecutivo provincial, los gremios manifestaron que los montos resultan insuficientes para cubrir las necesidades actuales del sector, lo que impidió alcanzar un acuerdo de cierre para el ejercicio vigente.

Durante el desarrollo de la mesa técnica, el FUDB planteó como una cuestión prioritaria y urgente la necesidad de avanzar hacia una nueva propuesta que garantice fehacientemente la recuperación del poder adquisitivo para el final de 2025. Los representantes de las y los trabajadores de la educación destacaron que cualquier incremento debe representar una mejora real que responda a la situación económica actual.

Asimismo, la discusión paritaria proyectó sus demandas hacia el ciclo 2026, señalando que para el próximo año resulta imprescindible establecer un esquema de negociación que no se limite a acompañar la inflación. En ese sentido, las organizaciones sindicales exigieron que la futura paritaria incluya una recomposición que permita recuperar lo perdido en periodos anteriores y garantice una mejora en las condiciones de vida de los docentes.

Con la declaración del cuarto intermedio, el diálogo permanece abierto a la espera de una nueva convocatoria por parte del Gobierno provincial. Los sindicatos aguardan una mejora en los términos de la oferta que permita dar por finalizada la negociación de este año y sentar las bases para la discusión salarial de la próxima temporada.