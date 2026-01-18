Cortes de tránsito en la costanera y el centro por una filmación

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro confirmó que se desarrollarán este domingo cortes de tránsito en la costanera y el centro de la ciudad.

Entre las 20.20 y las 21.45 horas, la circulación vehicular se verá interrumpida (salvo emergencias) entre la rotonda de acceso al club Náutico y el acceso al club de Pescadores. El motivo es la filmación de un trabajo audiovisual, cuyos realizadores pidieron autorización al Municipio para llevar adelante el registro de las imágenes.

El equipo de filmación se trasladará a la zona céntrica cerca de la medianoche. Por ese motivo, habrá también un corte en Mitre entre Ruiz Moreno y General Pueyrredón, desde las 23.50 hasta las 3 de la madrugada del lunes.

Además, continuará la peatonal con actividades artísticas esta noche, sobre calle Mitre, con interrupción del tránsito vehicular en Mitre y San Martín, Mitre y Oliveira Cezar y Mitre y Arnaldo.



