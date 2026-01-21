Coopser anunció un corte programado de energía por mantenimiento

informó que mañana,, se llevará a cabo un corte programado en el suministro de energía eléctrica en un sector de la ciudad de San Pedro, con el fin de realizar tareas de

Según el comunicado oficial emitido por la entidad, la suspensión del servicio tendrá lugar en el cuadrante comprendido por las calles Novillo, Chivilcoy, Irlanda y la Avenida Sarmiento.

El operativo técnico está previsto para desarrollarse en la franja horaria de 07:00 a 10:00, momento en el cual las cuadrillas trabajarán sobre el tendido para garantizar la estabilidad del sistema y prevenir futuras fallas en la red.

Desde la cooperativa aclararon que, en caso de registrarse malas condiciones climáticas que impidan el normal desarrollo de las tareas de campo, los trabajos serán suspendidos y reprogramados con nueva fecha a confirmar.

Se recomienda a los usuarios del sector afectado tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes con sus artefactos eléctricos durante el período de intervención.