Coopser anunció un corte programado de energía por mantenimiento

Hantavirus: Arrecifes confirmó su primera muerte en medio de un brote regional que ya suma cinco víctimas en el último mes
La Municipalidad de Arrecifes confirmó anoche el primer fallecimiento por hantavirus en el distrito, elevando a cinco la cifra de víctimas fatales registradas en la región durante el último mes. El deceso corresponde a una mujer de 35 años, residente en la zona rural, quien falleció apenas pocas horas después de que se confirmara el diagnóstico positivo este martes por la tarde.