Controles sanitarios y vacunación de calendario, el viernes en la Plaza Belgrano

La Municipalidad de San Pedro, a través de su Secretaría de Salud y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, realizará el próximo viernes 23 unaen la Plaza Belgrano.

El operativo, que tiene como objetivo principal descentralizar el acceso a la salud y fomentar la prevención sanitaria en la comunidad, se desarrollará en el espacio público de 9 a 12 horas.

Durante la jornada, equipos de profesionales brindarán de forma gratuita servicios de control de signos vitales y de glucemia, permitiendo a los ciudadanos realizar chequeos rápidos de parámetros básicos de salud. Asimismo, se instalará una posta sanitaria destinada a la vacunación de calendario, donde se podrán actualizar los esquemas obligatorios para todas las edades.

Desde la Secretaría de Salud local se extendió la invitación a todos los vecinos y vecinas para que se acerquen al predio de la Plaza Belgrano, resaltando la importancia de estos controles periódicos y de mantener al día las vacunas para prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública regional.