Continúa la vacunación libre contra el dengue en el Hospital

La Secretaría de Salud, informó hoy que se mantiene vigente la campaña de vacunación contra el dengue en el. El acceso al servicio es libre y no requiere de una inscripción previa para los ciudadanos que se encuentren dentro de los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el protocolo vigente, la inmunización está destinada a personas comprendidas en el rango de, independientemente de si han contraído la enfermedad con anterioridad o no. No obstante, se aclaró que para aquellos que ya tuvieron dengue, la aplicación se indica únicamente a partir de los seis meses posteriores a la infección.

El tratamiento preventivo consiste en un esquema de dos dosis, aplicadas con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda. Respecto a las contraindicaciones, se especificó que la vacuna no puede ser administrada a personas embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y pacientes inmunosuprimidos.

Para quienes presenten otras condiciones de salud o se encuentren bajo tratamientos específicos, el municipio recomendó realizar la consulta pertinente directamente en el vacunatorio.

Días y horarios de atención

El operativo se lleva a cabo en el hospital municipal de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00. Las autoridades recordaron que, por protocolo de seguridad médica, los pacientes deben permanecer en el establecimiento para un control y observación de entre 15 y 20 minutos posteriores a la aplicación.