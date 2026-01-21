Continúa la vacunación libre contra el dengue en el Hospital

El tratamiento preventivo consiste en un esquema de dos dosis, aplicadas con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda. Respecto a las contraindicaciones, se especificó que la vacuna no puede ser administrada a personas embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y pacientes inmunosuprimidos.
Para quienes presenten otras condiciones de salud o se encuentren bajo tratamientos específicos, el municipio recomendó realizar la consulta pertinente directamente en el vacunatorio.
Días y horarios de atención
El operativo se lleva a cabo en el hospital municipal de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00. Las autoridades recordaron que, por protocolo de seguridad médica, los pacientes deben permanecer en el establecimiento para un control y observación de entre 15 y 20 minutos posteriores a la aplicación.