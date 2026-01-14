Construye un nuevo ingreso accesible para personas con discapacidad en el Estadio Municipal

Advierten por brotes de dermatitis urticante tras invasión de polillas negras en distritos cercanos a San Pedro
Una invasión de la denominada "mariposa negra" ( Hylesia nigricans ) generó en los últimos días un marcado incremento en las consultas por cuadros de dermatitis y diversas reacciones alérgicas en niños y adultos de los partidos de Escobar, Pilar y Tigre. El fenómeno, que también afecta a distritos ubicados a pocos kilómetros de San Pedro, puso en alerta a las autoridades sanitarias debido a que, si bien el insecto no pica ni muerde, el roce con sus patas y el contacto con los pelos microscópicos que libera como mecanismo de defensa provoca una fuerte reacción urticante. A partir del aumento de casos, las áreas de salud municipales recordaron que los síntomas suelen manifestarse a través de enrojecimiento, picazón intensa, ronchas, ardor o inflamación localizada.