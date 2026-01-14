Construye un nuevo ingreso accesible para personas con discapacidad en el Estadio Municipal

La Dirección de Deportes, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal. Los trabajos se ejecutan sobre el acceso de la calle Bozzano, con el fin de optimizar la infraestructura de inclusión y accesibilidad del predio.

La iniciativa, coordinada por el área que encabeza Pablo Guereta, contempla la adecuación de los espacios de ingreso para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el desplazamiento de los asistentes con movilidad reducida. Según informaron fuentes municipales, el proyecto busca garantizar condiciones de igualdad en el uso de las instalaciones deportivas de gestión pública.

De acuerdo con el cronograma de obra previsto, las tareas de construcción y señalización estarán finalizadas antes del comienzo de la temporada 2026.