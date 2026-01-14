Advierten por brotes de dermatitis urticante tras invasión de polillas negras en distritos cercanos a San Pedro

  Una invasión de la denominada "mariposa negra" ( Hylesia nigricans ) generó en los últimos días un marcado incremento en las consultas por cuadros de dermatitis y diversas reacciones alérgicas en niños y adultos de los partidos de Escobar, Pilar y Tigre. El fenómeno, que también afecta a distritos ubicados a pocos kilómetros de San Pedro, puso en alerta a las autoridades sanitarias debido a que, si bien el insecto no pica ni muerde, el roce con sus patas y el contacto con los pelos microscópicos que libera como mecanismo de defensa provoca una fuerte reacción urticante. A partir del aumento de casos, las áreas de salud municipales recordaron que los síntomas suelen manifestarse a través de enrojecimiento, picazón intensa, ronchas, ardor o inflamación localizada.

Construye un nuevo ingreso accesible para personas con discapacidad en el Estadio Municipal


La Dirección de Deportes, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal. Los trabajos se ejecutan sobre el acceso de la calle Bozzano, con el fin de optimizar la infraestructura de inclusión y accesibilidad del predio.

La iniciativa, coordinada por el área que encabeza Pablo Guereta, contempla la adecuación de los espacios de ingreso para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el desplazamiento de los asistentes con movilidad reducida. Según informaron fuentes municipales, el proyecto busca garantizar condiciones de igualdad en el uso de las instalaciones deportivas de gestión pública.

De acuerdo con el cronograma de obra previsto, las tareas de construcción y señalización estarán finalizadas antes del comienzo de la temporada 2026.