Confirmaron la grilla de la la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

La localidad de Gobernador Castro se prepara para recibir una nueva edición de la, que tendrá lugar el próximo sábadoen el predio del, informaron fuentes municipales.

La Dirección de Cultura confirmó la programación artística para la jornada, que contará con la presentación central del histórico grupo Los Moros. El escenario también recibirá al joven exponente del chamamé Lautaro Obispo, y el cierre bailable estará a cargo de los artistas tropicales Miguel Ángel y Aire Colombiano. La grilla se completará con una variada selección de músicos locales y cuerpos de baile de la región.

Como es tradición en este evento que celebra la identidad productiva de la zona, se llevará a cabo el certamen que premia a la mejor producción de duraznos de la temporada. Asimismo, se realizará la elección del Embajador y la Embajadora de la fiesta.

Inscripciones abiertas para Embajadores

En el marco de los preparativos, el Municipio de San Pedro lanzó una convocatoria para aquellos interesados en representar a la localidad. Los interesados deben comunicarse con Norma al 3329 338545 o con Lisandro al 3329 552027.

También es posible acercarse personalmente a la oficina del Club Agricultores de lunes a viernes, en el horario de 15:00 a 17:00.