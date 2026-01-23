Concejales de "San Pedro Puede" piden informes sobre el estado del sistema de salud

El bloque de concejales, bajo la presidencia de, formalizó ante el Honorable Concejo Deliberante un

La iniciativa, ingresada ayer, exige al Departamento Ejecutivo explicaciones detalladas "ante los reiterados reclamos de los vecinos por la falta de turnos, la escasez de especialistas y el evidente deterioro de la infraestructura sanitaria" según expresan los autores en los considerandos del proyecto.

El proyecto de resolución solicita información precisa sobre la infraestructura de todos los efectores del partido, incluyendo el Hospital Dr. Emilio Ruffa, los hospitales de Santa Lucía y Gobernador Castro, y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El requerimiento abarca desde el estado edilicio actual y las obras ejecutadas en 2025 hasta la planificación presupuestaria para el año 2026. Asimismo, en materia de recursos humanos, se demanda la nómina completa de profesionales, el detalle del personal de enfermería por turnos y la identificación de vacantes en especialidades críticas.

Respecto a la atención y servicios, el bloque opositor busca "clarificar la modalidad de turnos, el funcionamiento de las guardias y la existencia de equipos interdisciplinarios en el área de salud mental".

El informe también debe contemplar la disponibilidad de medicamentos e insumos, el estado del equipamiento médico y las estadísticas de atención de los últimos dos años para evaluar la evolución de la demanda. Según los fundamentos del proyecto, la solicitud "se encuentra respaldada por registros fotográficos que evidencian falencias estructurales y crónicas periodísticas que reflejan la "frustrante" situación que atraviesan los pacientes".

Finalmente, los ediles establecieron un plazo de 30 días corridos para que el Ejecutivo remita la documentación solicitada. Desde el bloque enfatizaron que "el objetivo es ejercer el rol institucional de control para garantizar que la salud sea tratada como un derecho fundamental y no como un gasto, buscando soluciones concretas que fortalezcan el sistema público local".