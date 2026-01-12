Comenzaron las actividades de la peatonal en calle Mitre

Comenzó este fin de semana el ciclo de actividades en la zona céntrica peatonal impulsada por la Cámara de Turismo, el Centro de Comercio y una productora privada.

La agenda inaugural presentó una variedad de actividades orientadas a públicos de todas las edades, entre las que se destacaron una cena show con el humorista Alejandro Gardinetti, espectáculos circenses callejeros, jornadas de baile y diversas actuaciones de música en vivo.

Asimismo, el programa de apertura incluyó una exposición de automóviles clásicos y muestras artísticas, integrando diferentes espacios y expresiones en una misma plataforma de difusión cultural.

Tal como fue anunciado por los organizadores, esta iniciativa tendrá continuidad durante los meses de verano con un cronograma establecido de jueves a domingos.