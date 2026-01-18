Cinco heridos tras el vuelco de un auto en la Ruta 9

Cinco personas resultaron heridas hoy tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 186, luego de que el vehículo sufriera un desperfecto mecánico que le hizo cruzar de carril, informaron fuentes policiales.

El siniestro ocurrió este domingo en la mano que se dirige hacia la ciudad de Rosario cuando un vehículo Chevrolet Tracker, conducido por un hombre de 49 años, sufrió la rotura de un neumático trasero. A raíz de esta situación, el conductor perdió el control del rodado y el vehículo terminó volcando hasta quedar detenido sobre el carril contrario, en sentido hacia Buenos Aires.

Además del conductor, en el rodado viajaban una mujer de 23 años y tres hombres de 44, 30 y 16 años, quienes resultaron con diversas contusiones producto del impacto. Todos los ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital local por la ambulancia N° 27, a cargo de la doctora Lorna Mas, bajo un diagnóstico inicial de lesiones de carácter leve, sujeto a la evolución de cada paciente.

En el lugar del accidente se hizo presente personal policial para organizar el tránsito, mientras se convocaba a los peritos para realizar las tareas técnicas correspondientes. Por su parte, la Ayudantía Fiscal tomó conocimiento del hecho y dispuso la realización de las actuaciones de rigor, con intervención de la UFI N° 06, bajo la carátula de lesiones culposas.